Retraites : ce que vous pensez de la réforme

Prenons maintenant la direction d'une start-up parisienne, avec l'exemple de Céline Parrot, DRH de 32 ans. De 62 à 64 ans, sa carrière sera plus longue que prévu. Ce n’est pas très grave pour elle, car ses conditions de travail lui conviennent. Mais demain, en fin de carrière, que vaudra-t-elle sur le marché du travail ? Depuis ses beaux locaux, elle n’oublie pas les métiers de l’industrie. Elle rappelle que la pénibilité y est souvent bien plus forte et qu’il ne faut pas oublier ceux qui en souffrent.