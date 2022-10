Serrurier, plombier... quel est le juste prix ?

Les tarifs ne sont pas réglementés, alors tout est possible. En moyenne, une ouverture de porte fermée à clé coûte entre : 120 euros et 180 euros. La pose d’une serrure sécurisée : entre 600 et 1 200 euros. Autres pièges, les tarifs trop bas. C’est ce qui a mis la puce à l’oreille de Jessica quand elle a cherché un plombier. Benjamin, lui, facture 120 euros son intervention. Ses prix à lui, il les explique par le coût de transport, d’équipement ou encore la TVA de 10%.