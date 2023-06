Si je change de fournisseur de gaz, ai-je le droit de me rétracter ? Le 20H vous répond

Si je choisis de changer de fournisseur de gaz avec la fin des tarifs réglementés, ai-je le droit de me rétracter si je trouve une meilleure offre ailleurs ?

Oui, et doublement ! "D’abord, pendant 14 jours, vous pouvez vous rétracter gratuitement par courrier recommandé avec accusé réception", rappelle Caroline Keller, du Médiateur de l’énergie, service public indépendant et gratuit qui peut vous accompagner en cas de litige avec un fournisseur.

Ce droit de rétractation existe pour tous les achats réalisés à distance, comme le rappelle le ministère de l’Économie : un "formulaire type de rétractation doit être obligatoirement fourni avec le contrat", mais "vous pouvez aussi rédiger vous-même, sur papier libre, une déclaration exprimant sans ambiguïté votre volonté de vous rétracter".

Passé ce délai de 14 jours, vous pouvez encore changer d’avis gratuitement et à tout moment : "Pour les particuliers, il n’y a pas de délai d’engagement minimal à respecter, vous pouvez changer de fournisseur toutes les deux semaines si vous le voulez", explique Lucile Buisson, chargée de mission énergie environnement et transports de l’UFC Que Choisir. Pour cela, il suffit de souscrire une nouvelle offre et le nouveau fournisseur s’occupe de toutes les démarches pour résilier votre ancien contrat.