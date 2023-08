Si mon vol est retardé, à partir de quelle durée suis-je indemnisé ? Le 20H vous répond

Si mon vol a du retard, à partir de quelle durée suis-je certain d'être indemnisé ?

Si vous avez plus de 3 heures de retard, vous pourrez demander une indemnité. Son montant varie en fonction de la distance et du temps d’attente, entre 250 et 600 euros. Vous y avez droit si vous avez voyagé à bord d’une compagnie européenne, depuis ou vers un pays de l’Union européenne, sauf si vous avez été prévenu au moins 15 jours avant le départ ou s’il y a des circonstances exceptionnelles : une tempête ou une grève des contrôleurs aériens par exemple.

Qu'en est-il en cas d'annulation de mon vol ?

Vous avez le choix entre le remboursement de votre billet ou un autre vol vers la même destination. Dans certains cas, vous aurez en plus une indemnité sous certaines conditions. Enfin, les passagers ont droit généralement à des bons d’achat pour des rafraichissements, un repas ou un hébergement si le vol ne repart pas le même jour.