Comment calculer l'âge auquel je partirai à la retraite avec la réforme ? Le 20H vous répond

Est-il déjà possible de savoir à quel âge je vais pouvoir partir à la retraite avec la réforme, en fonction de mon cas individuel ?

Oui, vous avez déjà deux simulateurs officiels et gratuits à disposition. "J'insiste sur officiels et gratuits, parce que c'est un peu la course à l'échalote depuis mardi sur internet, attention aux faux sites et aux fausses promesses", nous alerte l’Assurance retraite. Celle-ci a mis en place ce simulateur pour les bénéficiaires du régime général. Il suffit de renseigner sa date de naissance et vous obtenez l’âge indicatif de votre départ à la retraite, "au plus tôt" avec la réforme.

Si vous n’êtes pas au régime général, il existe un autre simulateur, sur le site Info Retraite. Là, vous renseignez votre profession en plus, et vous obtenez là aussi un âge indicatif de départ en retraite "au plus tôt" avec la réforme.