SMIC : la hausse de 30 euros est-elle suffisante face à l'inflation ?

Désormais, le SMIC s'élève à 1383 euros nets par mois. Mais le client d’un supermarché n’est lui non plus pas convaincu par le montant de la revalorisation. "Qu’est-ce qu’on met en plus avec 30 euros ? Des besoins essentiels, hygiène, alimentaire et puis on ne fait pas d’extras", souffle-t-il.