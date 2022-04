Smic, retraités, fonctionnaires : des revalorisations avant l'été

Le gouvernement sera formé dans quelques jours et les attentes des Français sont nombreuses. L'argent est la toute première des préoccupations. Et déjà, les salariés au Smic, les retraités et les fonctionnaires ont reçu quelques promesses. C'est le cas de Valentin, âgé de 23 ans. Il travaille comme serveur à 30 heures par semaine payé au Smic. Le 1er mai, la hausse du salaire minimum lui permettra de toucher 40 euros de plus par mois. C'est beaucoup, mais pas suffisant.