SNCF : les voyageurs dépités par les nouvelles règles d'annulation et de remboursement des billets

Que vous réserviez vos trains des mois à l'avance ou à la dernière minute, saviez-vous que les conditions d'échange et de remboursement viennent d'évoluer ? Par exemple, si vous avez réservé un billet pour le 12 mars, vous pouviez jusqu'ici l'annuler ou l'échanger gratuitement jusqu'au 9 mars inclus. Désormais, selon les nouvelles règles, il faudra s'y prendre dès le 6 mars, soit six jours avant votre trajet. Et ce n'est pas tout, les frais d'annulation passent de 15 à 19 euros. Seuls les TGV et Intercités sont concernés.