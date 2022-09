Faire fonctionner son électroménager la nuit fait-il vraiment faire des économies ? Le 20H vous répond

En fait, l’intérêt de ce type de contrat est surtout... environnemental. "Lors des points de consommation, le réseau électrique est en tension et il est nécessaire de lancer des centrales de production d’électricité plus polluantes (centrales à gaz ou à fioul)". Vous pouvez prendre connaissance des prévisions de tension sur le réseau sur ce site proposé par RTE. Et si vous voulez rentrer dans le détail de vos appareils, l’Ademe propose ce guide sur l’électroménager. On y apprend notamment qu’éteindre les appareils en veille permet de faire 10% d’économie sur sa facture d’électricité !