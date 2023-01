Soldes : contre les achats compulsifs, adoptez la méthode "BISOU"

Aujourd’hui, tout est mis en œuvre pour nous faire passer à l’acte d’achat, et le plus vite possible. Pour éviter la tentation, Marie Duboin recommande de lister ses envies d’achat. "Généralement, au bout de quinze jours, si ce n’est pas un achat vital, on se rend compte qu’on peut tout à fait se débrouiller sans lui. Et, dans trois cas sur quatre, l’envie n’est plus là. Le simple fait de différer ses pulsions d’achat, ça fait plus de la moitié du boulot."