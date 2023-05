Suis-je couvert par mon assurance si je fais appel à des amis pour déménager ? Le 20H vous répond

Si je déménage par mes propres moyens, avec l'aide de quelques amis, suis-je couvert par mon assurance habitation ?

Ça dépend des contrats, mais "généralement oui, c’est prévu par une ou plusieurs clauses spécifiques", constate Luka Payras, spécialiste assurance pour le comparateur Selectra. Concrètement, vous êtes couvert pour les accidents que vous pourriez causer vous, à vos affaires ou à vos amis, mais aussi pour les dommages que vos amis pourraient provoquer. "C’est votre déménagement et donc c’est toujours votre assurance, et non la leur, qui va couvrir les dégâts", ajoute Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique de l’UFC-Que Choisir, association de défense des droits des consommateurs.

On pense, à tort, que c’est la responsabilité civile de vos amis qui couvre ce genre de situation. "La garantie responsabilité civile couvre les dommages causés aux tiers par vous ou par les personnes qui sont sous votre responsabilité", peut-on lire sur le site du service public. Mais attention, le cas d’un déménagement est spécifique ! "Il n’est pas toujours facile de faire jouer sa responsabilité civile", ajoute Luka Payras, spécialiste assurance.