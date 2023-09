VIDÉO - Taxe foncière : découvrez l'astuce pour ne pas la payer

Mais attention, tout le monde ne peut pas en bénéficier. Pour être éligible : vous devez habiter dans l'une des communes proposant cette aide, vivre dans un logement construit avant 1989 et le coût de vos travaux doit être supérieur à 10 000 euros hors mains-d'œuvre. Par ailleurs, "c'est cumulable avec les autres aides, la TVA à taux réduite, les primes économies d'énergie et Ma Prime Rénov distribuée par l'Agence de l'habitat", précise Frédéric Utzman, président et co-fondateur du groupe Effy.