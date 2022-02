Taxe foncière : pourquoi certaines villes vont l'augmenter ?

Les propriétaires Strasbourgeois paieront plus d’impôts cette année 2022. En moyenne, 64 euros supplémentaires pour leur taxe foncière. Une augmentation qui tombe mal alors que leur pouvoir d'achat s’érode. Après deux années compliquées, les professionnels seront, eux aussi, davantage taxés. Comptez 247 euros de plus pour les locaux commerciaux. Plus de 1 800 euros pour les établissements industriels. Ce restaurateur trouve le moment mal choisi.