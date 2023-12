VIDÉO - "C'est du vol !" : 3 ans après, ils attendent toujours le remboursement de leur voyage annulé

De nombreux voyageurs ont pu constater à quel point il est difficile de se faire rembourser après l'annulation de son vol. C’est le cas d'un couple toulousain rencontré par TF1, qui attend depuis 2020. Pour mieux les protéger, l'UE veut obliger les compagnies aériennes à dédommager leurs clients en moins de deux semaines.

Ils rêvaient de soleil et de baignades dans l’eau turquoise. C’est dans la grisaille de l’hiver toulousain que l’on retrouve Pierre et Marie, dont le vol aller-retour a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19 en 2020 et qui, trois ans et des dizaines de mails plus tard, attendent toujours d’être remboursés. Comme eux, de nombreux voyageurs se heurtent à cette impasse.

"C’est du vol ! Moi, je le vis comme ça parce que c’est un argent qui nous est dû", enrage Pierre au micro de TF1. Son épouse abonde : "On se sent impuissants. Tous les échanges qu’on a eus n’ont abouti à rien du tout. On a l’impression d’être des pions." Comment une telle situation est-elle possible ?

"L’agence de voyage a récupéré les fonds de ces personnes-là et les a transférés à la compagnie aérienne quelques jours après le paiement. Et depuis lors, on les a demandés plusieurs fois, mais la compagnie aérienne ne nous les a pas retournés", nous explique Guillaume Teissonnière, directeur juridique d’Edreams-Odigeo, le groupe gérant l’agence qui leur a vendu les billets.

Entre les vagues pandémiques, les alertes à la bombe, les grèves et le manque de personnel dans les aéroports européens, ces annulations sont devenues monnaie courante. Et, en théorie, l’article 8 du règlement européen 261/2004, datant du 11 février 2004, est clair : les clients dont le vol a été annulé doivent "avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d'obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes". C’est dans la pratique que le bât blesse.

L'Europe à la rescousse

En effet, les compagnies aériennes peuvent démontrer que ces annulations sont dues à des "circonstances extraordinaires" qui les exonèrent d’un remboursement, car n’étant légalement pas de leur fait… Pour dissiper ce flou juridique qui en exaspère plus d’un, la Commission européenne planche sur une issue : contraindre les compagnies aériennes à rembourser les agences de voyages dans un délai de sept jours, pour que celles-ci indemnisent leurs clients dans la foulée.

Autre piste à l’étude : la création d'un formulaire de réclamation standard pour toute l'Union européenne. "Ça permettrait d’uniformiser toute la procédure au niveau de l’UE. C’est important parce qu’aujourd’hui, d’un pays à un autre, on n’a pas du tout les mêmes législations", nous précise Laurence Jegouzo, avocate spécialisée en droit du tourisme. En attendant, sachez qu'en cas de litige, une solution à votre portée existe déjà : faire appel, via un formulaire en ligne, au médiateur Tourisme et Voyage du gouvernement, chargé de jouer les intermédiaires entre voyageurs et prestataires. C’est totalement gratuit.