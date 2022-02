TÉMOIGNAGE - Ma Prime Rénov' : deux ans après, il attend (lui aussi) toujours son remboursement

"On a remplacé tout le système par une chaudière entièrement à granules pour l'intégralité des chauffages", explique-t-il dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article. Coût total avec l'installation : 15.500 euros. "C'est quand même extrêmement économique puisqu'on divise nos factures par deux. On passe de 3000 euros à près de 1500 euros de chauffage par an", poursuit-il.