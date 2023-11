VIDÉO - Abonnements cachés : ce couple de retraités s'est fait escroquer de 22.000 euros

"Je suis incapable de vous dire ! Maintenant, il y en a partout et pour tout. On n’a plus trop le choix." Ce n’était pourtant pas une question piège. Les Montpelliéraines et les Montpelliérains interrogés par TF1, à l’image de l’ensemble de la population, se montrent incapables de répondre à une simple interrogation : à combien d’abonnements souscrivez-vous ? La faute à leur multiplication ces dernières années, entre les forfaits mobiles et Internet, les plateformes de streaming ou les salles de sport. "C’est prélevé automatiquement, ça passe plus facilement que si on devait sortir tous les mois l’argent du porte-monnaie. Parfois, il y en a qui sont actifs et qu’on oublie", résume un couple de passants dans le reportage en tête de cet article.