VIDÉO - Arnaque sur Internet : pensant épargner, elle perd 60.000 euros à cause d'un simple clic

Ces pubs sur Google peuvent ruiner vos économies. Joëlle, qui témoigne dans le reportage de TF1 ci-dessus, n'aurait jamais pensé perdre les siennes à cause d'un simple clic. Son erreur : avoir cru que le livret d’épargne qu’elle avait ouvert en ligne était un placement digne de confiance. Elle n'est évidemment pas la seule dans ce cas : il s'agit ni plus ni moins d'une arnaque 2.0 répandue, et tout le monde peut tomber dans le panneau.

Prenons l'expérience de Joëlle, qui relate comment tout a basculé. Sa mésaventure a commencé alors qu'elle souhaitait faire fructifier son épargne. "J'avais un petit placement à faire, j'ai cherché avec l'ordinateur et j'ai trouvé quelque chose qui me semblait intéressant", rapporte-t-elle. Soit un livret très rémunérateur, auquel elle s'empresse de souscrire, encouragée par l'appel d'un soi-disant conseiller. "Ce monsieur avait dit que si je plaçais avant le 31 du mois, j'aurais droit à une prime", précise-t-elle. La femme a ainsi fait "tous ses virements au mois de mars", de façon progressive. Au total, une perte de 60.000 euros.