VIDÉO - Une retraite sur sept mal calculée : du jour au lendemain, Pedro a perdu 300 euros

Pedro tente toujours de comprendre. Cet ancien maçon touchait plus de 900 euros par mois de retraite. Mais un jour de mars 2020, tout change. "J’ai reçu une lettre, soi-disant que j’étais en train de toucher beaucoup, raconte-t-il à TF1 dans la vidéo ci-dessus. Je n’allais pas payer ce que j’avais touché de trop, mais on allait descendre ma pension de 936 à 517 euros. Sans explication". Du jour au lendemain, sa vie bascule. Avec 300 euros de moins par mois, il peine à s'en sortir. "Là, c’est devenu l’enfer, poursuit le retraité. Je dois payer l’assurance de la voiture, de la maison, le gaz, l’électricité, l’eau et le loyer. J’ai gaspillé toutes mes économies, je n’ai plus un sous et j’ai du mal à survivre. Je suis complètement déçu".