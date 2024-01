VIDÉO - Livret A : ces épargnants ont fait une bonne affaire en 2023

Le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ont battu des records en 2023. Ils ont permis à 56 millions de Français de toucher plus de 15 milliards d'euros d'intérêts l'an dernier, c'est deux fois plus qu'en 2022. Une équipe de TF1 a rencontré trois heureux épargnants.

Il a toujours été en bonne place dans la liste des placements préférés des épargnants, mais jamais le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) n'avaient rapporté autant aux Français. Ils ont perçu en janvier plus de 15 milliards d'euros d'intérêts, c'est deux fois plus qu'en 2022. Malcolm fait partie de ces heureux bénéficiaires. Interrogé par le JT de TF1 en tête de cet article, il fait valoir que "c'est un livret assez disponible". De son côté, Géraldine le trouve utile "pour partir en vacances, pour avoir une petite somme d'argent, ou en cas de coup dur". Quant à Judicaëlle, elle reconnaît que "c'est rassurant" de le savoir là.

C'est intéressant, ça fait une petite somme d'argent à la fin de l'année. Géraldine

Concrètement, Géraldine a 10.000 euros sur son livret A, elle a touché 200 euros d'intérêts en janvier. "Pas mal. C'est intéressant, ça fait une petite somme d'argent à la fin de l'année", affirme-t-elle. Il faut dire que le Livret A, c’est de l’argent accessible à tout moment sans condition.

TF1

En cas de coup dur, je le garde bloqué et au max. Judicaëlle

Cette disponibilité, c'est ce qui plaît à Judicaëlle. Son livret est d’ailleurs rempli : 22.950 euros, c’est le plafond. Du coup, elle a touché 680 euros d'intérêt, une belle somme. "En cas de coup dur, je le garde bloqué et au max. Et puis, il pourra servir un jour", dit-elle.

TF1

Je vais essayer de mettre 200 ou 300 euros par mois sur le Livret A. Malcolm

Malcolm, lui, commence dans la vie active. Son livret est moins rempli : 660 euros avec 20 euros d'intérêts seulement sur 2023. "Les versements programmés, ce n'était pas trop mon truc l'année dernière. Mais là, je vais essayer de mettre ça en place avec ma conseillère. Je vais essayer de mettre 200 ou 300 euros par mois sur le Livret A", assure-t-il.

TF1

Si ce placement a autant de succès, c’est parce qu'il est, en ce moment, plus rentable que certains de ses concurrents historiques. Comme son petit frère, le Livret de développement durable, son taux est fixe à 3%. Le Plan d’épargne logement (PEL), lui, est à 2,25 % d'intérêts et surtout, il est imposé. Quant aux assurances-vie, en moyenne, elles ne font guère mieux avec un taux à 2,5%.

Le livret A reste donc imbattable. "Les Français se tournent vers d'autres produits quand ils ont déjà un livret A qui est bien garni. On a tendance à dire qu'il faut mettre deux à trois mois de salaire sur le livret A, justement pour ces fameux coups durs", explique Maël Bernier, porte-parole de MeilleurTaux. Pour autant, c'est un conseil que tous ne peuvent pas appliquer : un épargnant sur deux à moins de 1 500 euros sur son livret A.