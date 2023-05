TÉMOIGNAGES - "On n'arrive plus à s'en sortir" : ces Français qui vivent avec le Smic

Kathy et son mari touchent chacun le Smic. Elle, est employée dans la grande distribution. Depuis ce 1er mai, son salaire est augmenté de 30 euros. Trop peu pour elle. “30 euros, ça nous fait un jour de repas. On est arrivés à une situation où on n'arrive plus à s'en sortir” affirme-t-elle.

Pour le loyer et l'énergie, le couple paye 700 euros. Les 580 euros d'aides qu’ils touchent chaque mois ne suffisent pas. Kathy réfléchit même à changer de carrière. "Moi, j'aime bien ce que je fais, j'adore mon travail, mais si c'est pour rester dix, quinze, 20 ans à faire le même boulot et être payée le même salaire, pour moi, ce n'est pas possible", poursuit-elle. Le Smic avait déjà été augmenté en janvier. À partir de maintenant, elle va gagner 360 euros en plus sur une année.