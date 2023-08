A-t-on le droit de passer la nuit sur la plage ? Le 20H vous répond

Peut-on passer la nuit sur la plage ?

D’après le Code de l’urbanisme, il est interdit de camper sur une plage, et donc de planter sa tente. En revanche, rien ne vous empêche de dormir sur le sable, à la belle étoile, dans un sac de couchage. Avouez-le, c’est plutôt romantique, mais attention aux couples qui auraient du mal à contenir leurs ardeurs : les ébats amoureux à la vue de tous, c’est un délit inscrit au Code pénal, passible d’un an de prison et 15.000 euros d’amende.

Peut-on fumer des cigarettes ou boire de l'alcool sur la plage ?

Pas toujours ! Les plages labellisées sans tabac sont de plus en plus nombreuses. Si vous fumez alors que c’est interdit, vous vous exposez à une amende de 38 euros. Et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas : lorsqu’un arrêté municipal ou préfectoral est pris, un panneau à l’entrée de la plage l’indique. Petit rappel : même si l’alcool est autorisé, sur une plage, c’est comme sur la voie publique : en état d’ivresse, vous serez verbalisé.