A-t-on le droit de tondre sa pelouse un jour férié ? Le 20H vous répond

A-t-on le droit de tondre sa pelouse un jour férié ?

Ça dépend de votre département, voire de votre commune ! "Il peut y avoir un arrêté local pour interdire les tondeuses et plus largement les travaux bruyants les jours fériés. Il faut vous renseigner localement", conseille David Rodrigues, responsable juridique pour l’association de défense des droits des consommateurs CLCV.

A minima, préfectures et communes appliquent les recommandations d’un décret de 1988, relatif aux bruits de voisinage. "Avis favorable au bricolage en semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h puis de 15h à 19h ainsi que les dimanches et jours fériés de 10h à 12h", peut-on lire dans cette question posée à l’Assemblée nationale à ce sujet.