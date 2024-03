VIDÉO - MaPrimeRénov', bonus réparation, prime vélo... Les Français accros aux aides ?

Pour rénover son logement, acheter une voiture ou un vélo, faire réparer des objets abimés... Les Français disposent d'une multitude d'aides financées par l'État. Il faut dire qu'avec 57% du PIB consacrés aux dépenses publiques, la France compte parmi les pays les plus généreux en la matière.

Subventions, bonus, primes et aides en tout genre : les Français seraient-ils accros aux coups de pouce de l'État ? Si le gouvernement a acté fin février un tour de vis budgétaire avec dix milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2024, piochant largement dans les programmes "écologie, développement et mobilité durables", la France n'en reste pas moins l'une des championnes du monde de la dépense publique, avec pas moins de 57% du PIB qui y sont consacrés.

Parmi les aides les plus emblématiques, entrées dans le quotidien de tout un chacun, on peut notamment citer : MaPrimeRénov', le bonus écologique, le bonus réparation ou encore le bonus vélo, mais aussi le pass culture et le pass sport, tous deux à destination des jeunes, sans compter les multiples prestations sociales.

