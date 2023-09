Suis-je automatiquement prévenu en cas de rappel d'un produit que j'ai acheté ? Le 20H vous répond

Est-on automatiquement prévenu si l’on a acheté un produit qui fait l'objet d’un rappel ?

Non, c’est à vous de repérer les affichettes dans les rayons ! "C’est comme ça que les distributeurs et les fabricants doivent vous tenir informé, en plus d'une déclaration officielle sur le site rappel.conso.gouv.fr", nous explique-t-on à la répression des fraudes. C’est l’article L423-3 du code de la consommation.

Ce site est quotidiennement mis à jour. "Le fabricant fait sa déclaration directement sur le site et l’administration la valide", précise-t-on à la Fédération du Commerce et de la Distribution. Faute de quoi, il risque une "contravention de cinquième classe", peut-on lire sur le site du service public. C’est ce site qu’il faut consulter si vous êtes chez vous et que vous avez un doute sur ce que vous allez manger.