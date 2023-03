VIDÉO - Amendes de stationnement : le jackpot des sulfateuses à PV

Dans la capitale, les amendes particulièrement salées vont de 50 à 75 euros et les places sont contrôlées deux fois par jour. Jackpot pour la mairie. En 2022, les recettes issues de ces amendes sont passées de 109 à 150 millions d'euros. Mais ces véhicules flashent parfois sans faire de distinction. Les places réservées aux professionnels par exemple. Autour d'un marché, les commerçants ont un emplacement attribué qui n'est pas détecté par la voiture de contrôle. La solution radicale est de masquer sa plaque même si c'est interdit. "C'est la seule solution pour éviter d'être sans arrêt avec des contraventions à payer. On a l'autorisation comme l'indique le panneau, on est commerçant, on a une carte de stationnement et nous sommes obligés de cacher nos plaques pour ne pas être filmé par la voiture à petites oreillettes", déclare un commerçant.

Et quand les amendes pleuvent, voilà ce que ça donne pour cette entreprise de déménagement. "Voici le classeur avec toutes les amendes et ça fait à peu près 8000 euros", affirme Alexis Gibergues, directeur de déménagement Gibergues. Pour assurer un déménagement, sa société doit payer et réserver en ligne un emplacement. Mais si le jour J la place est occupée et que le camion se gare en face ou juste à côté, c'est la contravention assurée. "On a 13.000 euros d'autorisation de stationnement auxquels vous ajoutez 8000 euros de prunes sur une année de déménagement. Vous imaginez ce que ça représente en termes d'impact pour nos entreprises", poursuit l'intéressé.