VIDÉO - Succès du Livret d'épargne populaire : "Il y a encore une marge de progression"

Malgré ses nombreux avantages, le Livret d'épargne populaire (LEP) est peu mis en avant par les banques. Et pour cause, il leur coûte plus cher. Selon les experts, bien plus de Français pourraient d'ailleurs en bénéficier. "Aujourd'hui, il y a 10 millions de détenteurs du Livret d'épargne populaire, quand la Banque de France nous dit qu'ils pourraient être 18 millions", souligne Anne-Claire Bennevault, fondatrice de la plateforme d'éducation financière Spak, dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. "Il y a encore une marge de progression."