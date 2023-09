VIDÉO - Augmentation du malus auto : qui sera pénalisé ?

Chez le concessionnaire visité par notre équipe, on refait les comptes, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Dans quelques semaines, le prix d'une des voitures les plus populaires et les plus abordables, la Dacia Sandero, vendue aujourd'hui à 12.000 euros, va un peu augmenter. En effet, dès janvier prochain seuls les véhicules thermiques pesant moins de 1,6 tonne, et émettant moins de 118 grammes de CO2 par kilomètre éviteront le malus.