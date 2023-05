VIDÉO - Fraude bancaire : les remboursements facilités, même en cas d'arnaque

Lorsqu’elle regarde son relevé de comptes, Murielle comprend qu’elle s’est fait avoir. Plus de 900 euros y ont disparu, volés par un escroc. "Il s’est présenté comme venant du service des fraudes de ma banque", raconte la victime. Au bout du fil, l'individu l’alerte sur un virement suspect qu’il faut tout de suite annuler. "Il m’a demandé si j’étais à l’origine de ce paiement. Donc, je lui ai dit non, que ce n’était pas moi et il m’a demandé de rentrer les six chiffres de mon code, et j’ai validé non pas le blocage mais un paiement", poursuit-elle.