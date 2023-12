Plus que 3% des paiements : le chèque, espèce en voie de disparition

Aujourd'hui, les chèques ne représentent plus que 3% de nos paiements. C'est très peu, c'est une vraie dégringolade. Pourrait-il alors disparaître définitivement ?

Dans nos sacs, il fait de plus en plus rare. Avez-vous un chéquier sur vous ? "J'en avais un, je n'en ai plus" ; "Non, ça ne me sert à rien", répondent des passantes. Pour ceux qui en ont un, les occasions de remplir un chèque sont moins fréquentes. "La carte bleue, c'est plus rapide, le chéquier ça prend du temps, c'est dépassé, aujourd'hui on est dans un monde où il faut que ça aille vite", sourit une habitante de Bédarieux (Hérault).

La carte bancaire a peu à peu remplacé le chèque. Il ne représente que 3% de nos transactions. C'est dix fois moins qu'il y a 20 ans. De nombreux commerçants ne prennent plus la peine de les accepter. Cette boucherie prend de moins en moins les

chèques :

Alors, est-ce la fin du chéquier ? La Banque de France elle-même s'en détourne. L'enjeu est d'accompagner ce changement. "La stratégie nationale des moyens de paiement comporte aujourd'hui des actions pour promouvoir les alternatives au chèque et en termes de fraude certains moyens de paiement sont parfois plus adaptés", explique Sophie Allain des Beauvais, chargée d'études sur les moyens de paiement à la Banque de France.

Pourtant, certains l'utilisent encore, notamment en zones rurales. C'est le cas chez ce médecin à Bédarieux (Hérault), il a fait le choix de refuser les paiements par carte bancaire, car le système informatique est trop contraignant.

Le refus de la carte bancaire ou du chèque est totalement légal, à condition d'accepter au moins deux autres moyens de paiement.