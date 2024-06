C'est un soulagement pour des retraités qui devaient rembourser des sommes parfois importantes à France Travail, à cause d'un imbroglio administratif. Finalement, certaines des personnes concernées ont obtenu ou sont sur le point d'obtenir un effacement de dette. Deux d'entre elles témoignent dans le 20H de TF1.

Pour Isabelle, l'une des retraités concernés, c'est la fin d'une longue bataille. Elle a les larmes aux yeux car elle vient de recevoir un mail de France Travail, responsable de l'assurance chômage. Plus de 9000 euros lui étaient réclamés mais finalement l'organisme fait marche arrière : sa dette est annulée.

Nous avions rencontré Isabelle, il y a un mois. Elle venait de recevoir, stupéfaite, une demande de remboursement de ses allocations chômage. Il y avait en fait une erreur de transmission des données concernant sa retraite. Elle a perçu des allocations chômage jusqu'à 1er juin 2023, sauf qu'elle aurait dû partir en retraite huit mois plus tôt, dès le 1er octobre 2022. Les sommes versées entre-temps constituent donc un trop-perçu à rembourser.

Je me sens mieux mais j'attends vraiment la confirmation écrite Philippe, retraité

Dans le même temps, elle ne peut pas toucher sa pension de retraite car celle-ci n'est pas rétroactive. Aujourd'hui, grâce entre autres à nos reportages, cette erreur est reconnue et sa dette effacée. Mais elle n'est pas la seule dans cette situation. Environ 2500 anciens chômeurs aujourd'hui retraités sont concernés. Parmi eux, combien auront le droit à un effacement de leur dette ? Il est impossible d'obtenir un chiffre. Les instances régionales feront du cas par cas.

Philippe, également dans ce cas, est un peu rassuré. Le mois dernier, il nous avait confié être dans l'impasse. "Ils me demandent 11.700 euros et je ne sais pas comment faire", confie-t-il. Juste après notre reportage, France Travail lui a promis de faire un geste. "Grâce à ça, j'ai eu quelqu'un de Pôle emploi (ancien nom de France Travail) qui a pris contact avec moi. Je me sens mieux mais j'attends vraiment la confirmation écrite comme quoi j'ai un effacement de dette", détaille-t-il. Il attend une réponse dans quelques jours car son dossier sera réexaminé le 8 juillet prochain.