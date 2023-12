VIDÉO - "Ça allège la facture" : Prime Adapt, une nouvelle aide pour équiper son domicile

Un coup de pouce pour les personnes âgées à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Les aides financières vont augmenter pour leur permettre de rester le plus longtemps possible à la maison, en adaptant leur logement. Une mesure qui concerne tous les plus de 70 ans, y compris ceux qui ne présentent aucun souci de santé.

Premier rendez-vous entre madame Hoang et Raoul Chantelot, son ergothérapeute. Un personne qui vient en aide aux personnes en perte d'autonomie. Il est venu évaluer les besoins de sa patiente. À 75 ans, avec une prothèse de hanche et plusieurs soucis de santé, madame Hoang peine à se déplacer. Difficile pour elle d'enjamber la baignoire par exemple.

Or, transformer la baignoire en douche italienne qui est plus facile d'accès, ça coûte environ 6500 euros. C'est cher, mais dès le 1ᵉʳ janvier 2024, madame Hoang pourra compter sur Ma Prime Adapt'.

Comment bénéficier de l'aide ?

Ma Prime Adapt' est une aide financière qui fusionne plusieurs dispositifs déjà existants. Mais grande nouveauté, désormais tous les plus de 70 ans y auront droit, même ceux qui n'ont pas un souci de santé. Autres catégories concernées, les 60 à 69 ans qui justifient d'une perte d'autonomie. C'est l'occasion, par exemple, de construire leur salle de bain au rez-de-chaussée.

Pour en bénéficier, il faudra obligatoirement être suivi par un professionnel agréé par l’État, comme Paul Vérot. Son entreprise, Logiadapt', prend en charge le dossier de madame Hoang. Elle a eu droit à une subvention de 70% du montant total de ses travaux, soit 1 000 euros de reste à charge. "Ça allège la facture", se réjouit-elle dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Le calcul dépend des revenus, de la région, du nombre d'occupants dans la maison, de plusieurs dizaines de critères. Avec la promesse d'un dispositif plus simple et mieux encadré. À ce jour, seuls 6 % des logements sont adaptés au vieillissement. Pour faire mieux, l'État prévoit d'investir 1 milliard et demi d'euro d'ici à 2027.