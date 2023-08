Plein d'essence : quelle économie fait-on en sortant de l'autoroute ?

De nombreux automobilistes craignent que cette hausse se poursuive. "Je crois qu’ils vont mettre les prix à 2,50 euros sur l’autoroute. C’est encore à cause de la Russie et de l’Arabie", affirme une femme. En effet, ces deux pays producteurs de pétrole imposent leurs lois sur les marchés et font augmenter les prix, surtout au cœur de l’été.

Pour cause, la demande en carburant est énorme. "Depuis début juillet, l’Arabie saoudite a décidé de réduire, non pas progressivement, mais bien drastiquement, sa production de pétrole, et cette réduction drastique de la production va durer a priori jusqu’à fin septembre, si ce n’est plus", explique Salomée Ruel, professeure associée à la management logistique Kedge business school.