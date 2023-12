VIDÉO - "Assurance courses" : le bon plan pour protéger son pouvoir d'achat ?

Il y avait déjà l’assurance habitation, l’assurance pour votre voiture, mais l’assurance courses est nouvelle. Elle vous permet d’acheter les produits les plus courants, alimentation, hygiène, même en cas de chômage ou d’accident.

Avec quatre enfants et des périodes de chômage successives, remplir un caddie n’a pas toujours été facile pour Maoa. Alors, l’idée d’une assurance pour son chariot de courses la séduit : "À mon sens, ce serait plus rentable que de prendre une mutuelle, alors que je ne tombe pas souvent malade, ou une assurance voiture, alors que je n'ai pas souvent d'accident. Par contre, le chômage, ça ne prévient pas." C’est justement ce que propose depuis lundi l’enseigne Carrefour.

"Se faire plaisir en cas de coup dur"

L’idée est simple, vous souscrivez à une assurance, si vous ne pouvez plus travailler, en cas d’accident ou de licenciement, vous recevez chaque mois un montant en virement ou en bons d’achat. Pour 2,90 euros, l’enseigne vous verse 75 euros par mois pour faire vos courses. Plus cher, pour 8,90 euros d’assurance, vous toucherez 500 euros par mois, pendant un an. "Cette assurance va permettre aux clients, en cas de coup dur, de continuer à se faire plaisir et à remplir son caddie. Il pourra acheter tous types de produits que ce soit de l'alimentaire, pour la maison, de l'électronique...", détaille Fabrice Lecuyer, directeur général de Carrefour assurance.

De plus en plus d’entreprises proposent aujourd’hui ce genre de service. C’est par exemple le cas d’Engie pour votre électricité. Est-ce toujours une bonne affaire pour le consommateur ? Les conditions sont parfois subtiles. "Il faut aller vérifier ce qu'il y a derrière le mot 'perte d'emploi', conseille Stéphanie Duraffour, porte-parole d'Assurland. On va se rendre compte qu'il ne s'agit pas de démission ou de rupture conventionnelle ni une fin de contrat de CDD, ça va être un licenciement."

Attention à éviter les doublons, certaines assurances, auxquelles vous avez peut-être souscrit, proposent déjà de vous aider en cas de coup dur.