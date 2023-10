Comment déjouer les arnaques au faux conseiller ou au faux support technique ? Le 13H à vos côtés

Vous êtes nombreux à solliciter le 13H à vos côtés au sujet d’arnaques en ligne ou au téléphone. Voici quelques conseils pour les déjouer, car il est toujours mieux d’agir en amont plutôt que d’essayer que de se faire rembourser par sa banque, ce qui peut être compliqué.

Les préjudices sont la plupart du temps importants. Exemples tirés des derniers messages reçus dans la boîte email du 13H à vos côtés de victimes d'"arnaques au président" : 10.000 euros pour Jean, 28.000 euros pour Laurent, 40 000 euros pour Thierry… Et souvent, les banques ne remboursent pas parce qu’elles considèrent que les victimes ont commis une faute.

Alors, comment éviter de se faire piéger ?

Premier conseil : quand vous recevez un appel inattendu et souvent alarmiste, ne paniquez pas, proposez à votre interlocuteur qu’il vous rappelle un peu plus tard. Et entre-temps, vous contactez directement l’organisme qu’il est censé représenter, votre banque par exemple s’il s’est présenté comme votre conseiller bancaire.

Et si vous n’avez pas eu ce réflexe, sachez qu’aucune banque ne vous proposera de vous envoyer un coursier pour récupérer votre carte bancaire pour quelque motif que ce soit, ce qui est souvent le cas dans ce genre de fraude.