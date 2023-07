VIDÉO - Comment être sûr que la maison que je loue pour les vacances n'est pas une arnaque ?

Pour compléter la recherche, il est possible de vérifier les avis et l'ancienneté du propriétaire sur la plateforme de location. Car par définition, l'arnaqueur est nouveau sur le site. Par ailleurs, sur la plupart d'entre eux, seules les personnes ayant réservé et séjourné dans le logement peuvent laisser un commentaire. De plus, pour limiter les risques, il vaut mieux se tourner vers des hôtes reconnus et certifiés.