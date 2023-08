Comment vérifier l'authenticité des produits au marché ? Le 13H à vos côtés

Je veux m’acheter un petit souvenir sur le marché de mon lieu de vacances… On me certifie qu’il est artisanal (c’est même écrit sur l’étiquette) mais je vois exactement le même "made in China" dans une boutique un peu plus loin ? Est-ce que je peux le ramener ?

Non ! Vous n’avez pas le droit de changer d’avis quand vous achetez sur un marché. C’est écrit noir sur blanc dans l’article L.224-59 du Code de la consommation. Si le vendeur vous accorde un remboursement, c’est uniquement pour vous faire plaisir. Rien ne l’y oblige. Mais sachez que si le produit vendu mentionnait une fabrication locale et que cette information est fausse alors c’est illégal.

Que faire dans ce cas-là ?

Vous pouvez faire une réclamation sur le site internet : signal.conso.gouv.fr Sachez qu’il peut s’agir d’une pratique commerciale trompeuse : c’est l’article L.121-1 du Code de la consommation. Il précise qu’elle peut être punie d’une amende, jusqu’à 300.000€ et même jusqu’à deux ans de prison.