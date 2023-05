Mes voisins nourrissent des chats errants qui provoquent des nuisances : le 13H à vos côtés

Quant au syndic de la copropriété, il est possible aussi de le mobiliser. Dans les règlements de copropriété, en général, il y a des dispositions concernant les parties communes, notamment en matière d’hygiène. Et je vous rappelle que quand un syndic ne fait pas respecter le règlement de copropriété, vous pouvez faire un recours devant le tribunal judiciaire.

Dans tous les cas, si vous voyez des chats errants, voici quelques conseils. Appelez votre mairie, parce qu’elle peut mettre en place une campagne d’identification et de stérilisation de ces animaux. De même, informez la SPA ou une autre association, elles peuvent vous aider. Elles insistent sur la nécessité de ces campagnes puisque comme dit plus haut, une fois identifiés et stérilisés, ces chats seront des chats "libres", donc il sera possible de les nourrir. Dans le respect du voisinage évidemment !