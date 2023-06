VIDÉO - Gaz : ce qui vous attend si vous n’avez pas anticipé la fin des tarifs réglementés ce vendredi

L'hiver est terminé, les radiateurs sont éteints, mais le moment est pourtant venu pour de nombreux ménages de trancher. Alors que le tarif réglementé du gaz cessera définitivement de s'appliquer ce 1er juillet 2023, les 2,5 millions de foyers encore concernés par ce type de contrat doivent basculer sur une nouvelle offre, au plus tard le 30 juin prochain.

À compter de cette échéance, les différents fournisseurs comme Engie, EDF ou Total énergie proposeront en effet leurs propres tarifs et ne seront plus contraints de respecter un prix fixé au préalable par les pouvoirs publics. Dans ce contexte, les particuliers qui profitaient jusque-là de prix régulés, destinés à les prémunir en partie des fluctuations du marché de l'énergie, se retrouvent face à deux alternatives. La première, changer d'offre et/ou de fournisseur afin d'opter pour la solution la plus adaptée à sa consommation et son budget, tandis que la seconde consiste à... ne rien faire.