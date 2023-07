Des voitures passent à plus de 100 km/h devant chez moi : le 13H à vos côtés

Et si le maire n’agit pas ? Il n’y a pas beaucoup de moyens pour le contraindre, on peut quand même le mettre en demeure par lettre recommandée pour acter et dater votre demande. C’est important aussi de faire du bruit, donc de mobiliser d’autres riverains, pourquoi pas créer un collectif ou une association, lancer une pétition. Et puis comme l’a fait Didier, on peut aussi faire appel aux médias. On espère que ça pourra faire évoluer sa situation.