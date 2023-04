Ai-je droit à des aides pour améliorer la performance énergétique d'un logement que je veux louer ? Le 20H vous répond

Je souhaite améliorer la performance énergétique d’un logement pour le mettre en location. Ai-je droit à des aides ?

Oui, mais "il y a très souvent des contreparties", alerte David Rodrigues, responsable juridique pour l’association CLCV, qui défend les intérêts des consommateurs. Par exemple, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt à la suite de travaux de rénovation énergétique. C’est le dispositif Loc’Avantages, détaillé sur le site de l’Agence nationale de l’habitat.

En contrepartie, vous vous engagez à louer le bien en non meublé pour une durée minimale de six ans. Et ce n’est qu’un engagement parmi tant d’autres ! À défaut, vous risquez de devoir rembourser l’aide versée.