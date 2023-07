Le prix d'un produit est différent en rayon et à la caisse, lequel dois-je payer ? Le 13H à vos côtés

Je suis en magasin pour acheter un produit mais le prix affiché à la caisse n’est pas le même qu’en rayon, lequel dois-je payer ?

La règle inscrite dans le Code de la consommation est simple : s’il y a une différence de prix, le client payera le montant le plus bas.

Et si le commerçant n'est pas d'accord ?

Dans ce cas, l'association de consommateurs UFC-Que Choisir recommande de menacer le commerçant de porter plainte pour pratique commerciale trompeuse et de le signaler à la Répression des fraudes. Il est possible de le faire en ligne sur le site economie.gouv.fr/dgccrf. Le commerçant sera ensuite contrôlé et risque une amende allant jusqu’à 300.000 euros. Cependant, il y a des exceptions, notamment, lorsque le prix affiché est dérisoire par rapport à la valeur du bien. Exemple : une télévision à 4,50 euros au lieu de 450 euros.