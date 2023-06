VIDÉO - Changement de fournisseur de gaz : faut-il préférer une offre à prix fixe ou indexé ?

L'extinction des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG), ce vendredi 30 juin, concerne 5,5 millions d'abonnés, le même jour que la fin du bouclier tarifaire sur le gaz. Il restait au 31 mars, sur 11 millions d'abonnés au gaz, quelque 2,5 millions de clients résidentiels au TRVG, essentiellement chez le fournisseur historique Engie, et environ 3 millions de clients en offre indexée sur ce tarif. Isabelle, sollicitée dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus, se trouve confrontée à deux choix : ne rien faire et basculer automatiquement vers une nouvelle offre de son fournisseur, ou en changer. D'où les nombreuses sollicitations qu'elle reçoit ces derniers jours...

Il y a, tout d'abord, les consommateurs qui n’auront pas souscrit d'abonnement chez un autre opérateur et qui, de fait, basculeront automatiquement ce samedi 1ᵉʳ juillet sur une offre par défaut chez leur fournisseur historique - entreprise locale de distribution ou Engie, qui propose un contrat relais baptisé "Passerelle", résiliable sans frais à tout moment, comme tous les contrats résidentiels. Le prix de cette offre "Passerelle" est consultable pour chaque code postal sur le site dédié info-gazpasserelle.engie.fr et elle comprend, comme auparavant, un prix d'abonnement annuel qui dépend de la consommation et un prix au kWh qui lui-même dépend de la consommation et de la commune d'habitation. Mais il y a aussi d'autres fournisseurs qui tentent de séduire avec des promotions, des offres, des prix très attractifs. "Toutes les semaines, on envoie entre 5000 et 10.000 mails aux clients qui sont encore au tarif réglementé de vente de gaz", explique à TF1 une directrice marketing de Ekwateur, un fournisseur.