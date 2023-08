VIDÉO - Foires aux vins : les conseils d’un expert pour faire de bonnes affaires

Pour le savoir, dans le reportage en tête de cet article, notre équipe apporte trois bouteilles à un expert, à lui de les déguster à l’aveugle pour en deviner le prix. “Celui-ci, je mettrais entre cinq et six euros. C’est un classique de Bordeaux, mais malheureusement, trop tard, il est un peu usé", estime Alexis Goujard, œnologue et journaliste à la revue du vin de France. En effet, la bouteille coûte 5,99 euros. Celui-ci, c’est un vin un peu austère, un peu strict. On sent quand même un Pinot noir bourguignon, je mettrais dix euros", poursuit-il. En réalité, ce vin est vendu à près de 24 euros. "Le dernier est généreux, juteux, charnu, plein de gourmandise, je mettrais 8 euros", conclut-il. Celle-ci coûte en fait 6,50 euros et se révèle donc la seule bonne affaire.

Que peut-on donc en conclure ? “En dessous de cinq euros, c’est un exploit de dénicher un bon vin, c’est quasiment impossible. Pour les rouges, je dirai qu’il y a deux régions où on peut faire d’excellentes affaires entre cinq et dix euros la bouteille. Numéro 1, c’est les Côtes-du-Rhône, et puis aussi le Languedoc”, reprend Alexis Goujard.