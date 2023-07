Fractionner son trajet sur l'autoroute fait-il faire des économies ? Le 20H vous répond

Est-il intéressant financièrement de fractionner son trajet sur l'autoroute ?

Ça peut l'être effectivement sur certains trajets, puisque les tarifs sont calculés tronçon par tronçon, il faut le savoir, et pas en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Par exemple, pour un trajet Paris-Lille, c'est 3 euros d'économisés. Mais malheureusement, vous risquez de les dépenser en essence pour faire le tour du rond-point, sortir, rentrer. Bref, il vaut mieux aller au bout de votre logique dans ce cas-là, et n'emprunter que les tronçons 100 % gratuits.

Risque-t-on une amende si l'on fume dans sa voiture en présence de ses enfants ?

Eh oui, même si vous êtes avec vos propres enfants et même si vous n'êtes qu'un simple passager, vous risquez 135 € d'amende. Pas de perte de points en revanche, puisque c'est le code de la santé publique et non le code de la route qui instaure cette interdiction, qui d'ailleurs ne concerne pas le vapotage.