Frais bancaires : "Je me suis retrouvé fiché Banque de France" pour 100 euros de découvert au départ

Dans ce contexte d'inflation, les agios concernent de plus en plus de Français. Ils répondent à une réglementation difficile à comprendre. Les plus gros découverts vous coûtent souvent moins cher que les petits. Par exemple, pour 400 euros de découvert, les agios sont réglementés à 1,30 euro. Mais en dessous de ce seuil, les agios peuvent être remplacés par des frais dont les banques fixent elles-mêmes les montants. Avec un découvert d’un euro seulement, dès le premier jour, le CIC vous facture 5 euros, la BNP à 7 euros et jusqu'à 16 euros à la Banque Populaire Occitane.