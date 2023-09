Taxes foncières : comment les communes justifient la hausse ?

Avec la disparition de la taxe d’habitation, voulue par le gouvernement, les élus se disent contraints d’augmenter la taxe foncière. Le ministre du Budget répond : "On a supprimé la taxe d’habitation, pourquoi ? Pour soutenir le pouvoir d’achat. Et ça a été compensé à l’euro près pour les communes. Et il appartient aux élus de choisir ce qu’ils font avec la taxe foncière. Est-ce qu’ils augmentent ? Est-ce qu’ils baissent ou pas ? C’est leur responsabilité".