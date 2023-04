Puis-je acquérir un logement HLM que je loue depuis plusieurs années ? Le 20H vous répond

Peut-on acquérir un logement HLM que l'on loue depuis plusieurs années ?

Oui, mais ces ventes sont encore plus encadrées que celles du parc privé, comme le détaille le site du service public. Et ce ne sont pas les mêmes règles, selon que le bailleur ou le locataire est à l’origine de la vente ou de la demande de rachat. "Il est possible de racheter son logement social si l’on l’occupe depuis plus de deux ans. Il doit par ailleurs avoir été acheté ou construit depuis plus de 10 ans par le bailleur social", énumère Cécile Nlend, juriste pour le site de petites annonces de ventes immobilières PAP.

Bon à savoir, vous pouvez financer une partie de l’achat avec un prêt à taux zéro, sous réserve de remplir les conditions de revenus. L’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil) peut vous aider dans vos démarches.

Attention cependant, la période n’est pas très propice aux ventes de logements sociaux. "Les bailleurs ont plutôt tendance à étendre ou restructurer leur parc, que s’en séparer", analyse Guillaume Aubatier, avocat spécialisé en droit de l’immobilier et de la construction.