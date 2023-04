Comment vérifier que le terrain que je souhaite acquérir n'est pas pollué ? Le 20H vous répond

À défaut, la vente peut être annulée pour vice caché. Et là, deux possibilités : "rendre le bien au vendeur et vous faire rembourser la totalité du prix" ou "garder le bien et vous faire rembourser une partie du prix par le vendeur". Dans tous les cas, le vendeur devra vous rembourser les frais occasionnés par la vente et éventuellement vous verser des dommages et intérêts, peut-on lire sur le site du ministère de l’Économie.

En cas de doute sur les documents remis par le vendeur, "vous pouvez faire venir un expert environnemental", conseille Me Aubatier. Mais cette visite sera certainement à vos frais. "À moins de négocier avec le vendeur", précise l'avocat. Autre astuce, gratuite cette fois-ci : recouper vos informations sur Georisques.gouv.fr, "une base de données sur la pollution des sols", complète Cécile Nlend. Le site fonctionne comme un moteur de recherche, il vous suffira d'y entrer votre adresse exacte.