Peut-on inclure un sous-sol aménagé dans la surface habitable de son logement ? Le 20H vous répond

J'ai aménagé une pièce dans le sous-sol de ma maison. Puis-je l'inclure dans la surface habitable pour vendre mon logement ?

En principe, non. Les sous-sols et les caves sont exclus de la surface habitable, quand bien même il s'agirait des pièces les plus agréables de la maison ! "Ça implique obligatoirement de faire une déclaration d’aménagement à la mairie, au moment où vous réalisez les travaux et de respecter certains critères", explique Guillaume Aubatier, avocat spécialisé en droit de l’immobilier et de la construction. Vous devez par exemple avoir au moins un mètre quatre-vingts de hauteur sous plafond, comme le rappelle le site du service public. Il faut également qu’il y ait une fenêtre et un système de chauffage et de ventilation.

En réalité, la liste des critères n’est pas arrêtée pour une maison individuelle, contrairement aux logements en copropriété. "Si la maison est dans une copropriété, la superficie Loi Carrez est obligatoire", précise Cécile Nlend, juriste pour le site de petites annonces de ventes immobilières PAP, qui a rédigé cet article sur la question. Dans le cas d’une maison individuelle, vous pouvez faire venir un géomètre pour avoir une idée plus précise de la surface habitable.

"C’est aussi à vous de l’apprécier au moment de la visite", conseille Me Aubatier. Et pour cause, même si votre sous-sol aménagé ne compte pas dans la surface habitable, "vous pouvez toujours le valoriser dans le prix de vente", conclut Cécile Nlend.