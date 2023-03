VIDÉO - Indemnité kilométrique : ce que vont gagner les salariés automobilistes

Nathalie, habitante de Saint-Prix, dans le Val-d'Oise, parcourt chaque jour 50 kilomètres pour aller travailler avec sa propre voiture. "Je fais à peu près deux pleins dans un mois", confie-t-elle dans le reportage ci-dessus. Cela représente 150 euros de budget mensuel. Heureusement, ses dépenses de carburant font partie des frais qu’elle déduit de ses impôts. "Vu ce que ça coûte à l'année, c'est toujours bien d'avoir une aide supplémentaire, poursuit-elle. Plus on fait de kilomètres et plus c'est important. Moi, je n'ai que 50 kilomètres par jour, mais c'est déjà intéressant".